Was ist bloß bei Chethrin Schulze (26) los? Die quirlige Blondine wird von ihren Followern in der Regel für ihr sonniges Gemüt und ihren unerschütterlichen Enthusiasmus geliebt. Mit ihrer positiven Einstellung begeisterte sie auch die Zuschauer von Love Island und Promi Big Brother. Umso überraschender sind nun die neuesten Töne, die die Berlinerin anschlägt: Auf ihrem Social Media-Account erklärte Chethrin jetzt, es sei etwas Schlimmes passiert – und der schreckliche Vorfall scheint etwas mit ihrem Freund zu tun zu haben!

In dieser Zeit braucht sie den Support ihrer Community wohl am meisten: Am frühen Sonntagmorgen veröffentlichte Chethrin in ihrer Instagram-Story ein kurzes Statement, das ihre Bewunderer wohl in große Sorge versetzt haben dürfte. Auf einem pastellfarbenen Hintergrund schrieb die Reality-TV-Beauty nur knapp: "Meine Lieben, es ist etwas Schlimmes passiert (nicht mir). [...] Ich bitte um euer Verständnis, eure Chethrin!" Wegen des noch ungeklärten Vorfalls müsse sie zudem ein Ski-Event in Seefeld absagen, zu dem sie eingeladen gewesen sei. Den genauen Grund erklärte sie jedoch nicht.

Eine traurige Vermutung haben die Fans jedoch bereits: Denn auf den emotionalen Text folgte in der Insta-Story der 26-Jährigen ein Clip, der sie gemeinsam mit ihrem Freund Marco Mirwald zeigt. Das Kuss-Video versah Chethrin mit einem traurig blickenden Emoji – ein Indiz dafür, dass es sich bei dem Betroffenen um ihren Partner handelt?

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze mit einem Teddy-Bär

Instagram / chethrin_official Instagram-Story von Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und Marco Mirwald

