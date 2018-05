Neue Musik von Bahati Venus: Bisher konnte die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) mit ihrer Stimme noch nicht wirklich überzeugen. Ihre erste Single "Baby" hatte mäßigen Erfolg und auch in der TV-Castingshow DSDS fiel sie mehr durch ihre Frisur als durch ihren Gesang auf. Ihren Traum von einer Musikkarriere hat Bahati deshalb aber noch lange nicht aufgegeben: Sie will eine neue CD herausbringen!

Mit einem Facebook-Post stimmte die ehemalige Adam sucht Eva-Kandidatin ihre Fans auf den neuesten Track ein und postete zu einem Selfie einen Teil der Lyrics: "Ich sag nicht, dass es leicht wird... Nur, dass es bisschen seicht wirkt. Ich sag nicht, dass ich perfekt bin, ich will nur wissen, ob es echt ist!" Wie der Song heißt und wann er genau erscheinen wird, behält Bahati noch für sich.

Bei DSDS musste die Österreicherin im vergangenen Jahr vor allem Kritik von Poptitan Dieter Bohlen (64) einstecken. Er hatte ihr damals sogar den Ratschlag gegeben, mit Aufsehen errengenden Performances von ihrer eher dünnen Stimme abzulenken.

WENN.com Bahati Venus in den MMC Studios in Köln

bahativenus / Instagram Bahati Venus, Sängerin

Instagram / bahativenus Bahati 'Kolibri' Venus, Ex-Freundin von Richard Lugner

