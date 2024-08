Bahati Venus trauert um ihren Ex Richard Lugner (†91)

Richard "Mörtel" Lugner (✝91) hinterlässt eine große Lücke bei seinen Liebsten. Auch seine Ex-Freundin Bahati Venus, die der Bauunternehmer damals liebevoll Kolibri nannte, ist tief betroffen von seinem Tod. Gegenüber Promiflash erklärt das Model: "Die Todesnachricht hat mich, obwohl Richard in letzter Zeit leidend war, überrascht, fast ungläubig habe ich sie zur Kenntnis genommen. Gleich darauf war ich sehr traurig, da ich ihn in den letzten zehn Jahren sehr zu schätzen gelernt habe." Ihr Mitgefühl gehöre auch seiner Frau Simone Reiländer, die sie erst vergangene Woche in der Lugner City getroffen habe.

Bahati und Richard kannten sich seit rund elf Jahren, 2013 führten sie für einige Monate eine Beziehung. Zuletzt haben die beiden aber keinen Kontakt gehabt, nur geschäftlich über eine seiner Mitarbeiterinnen. Trotzdem wird der 91-Jährige ihr ein Vorbild bleiben. "Ich behalte Richard als großzügigen, positiven und wohlwollenden Menschen in Erinnerung. Seit unserem Kennenlernen 2013 trug er wesentlich zu meinem beruflichen Erfolg bei", schildert Bahati im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Seine Kompetenzen und Erfolge im beruflichen Bereich und seine Beharrlichkeit im Umsetzen seiner Ideen bewundere ich."

Richard Lugner war eine der bekanntesten Personen der Wiener High-Society und machte auch immer wieder mit seinen Beziehungen Schlagzeilen. In den vergangenen Monaten hatte er immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen gehabt. Am Montag wurde bekannt, dass der Bau-Mogul verstorben sei. Es habe laut Krone einen Notarzteinsatz bei ihm zu Hause gegeben, bei dem er sogar reanimiert worden sei – doch die Rettungskräfte scheiterten. Nähere Details sind bislang nicht bekannt.

Promiflash Richard Lugner und Bahati 'Kolibri' Venus

Starpix / picturedesk.com Richard Lugner im Oktober 2023 in Wien

