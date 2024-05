Fünfter Jahrestag: Bahati Venus schwärmt von ihrem Marzio

Mittlerweile gehen Bahati Venus und ihr Liebster Marzio seit fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Anlässlich ihres Jahrestages widmet die Beauty ihrem Partner einen herzerwärmenden Post auf Instagram. "Seit genau fünf Jahren dürfen wir nun schon gemeinsam durchs Leben gehen. [...] Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Unser Abenteuer hat erst begonnen...! Du gibst mir immer das Gefühl, als wäre ich das einzige Mädchen auf der Welt", schreibt Bahati zu einem süßen Video, in dem sie und Marzio verträumt tanzen.

Mit Marzio scheint das Erotikmodel den Mann fürs Leben gefunden zu haben – doch was ist das Erfolgsrezept der beiden Turteltauben? "Wir nehmen uns viel Zeit füreinander und erachten die Gegenwart des anderen nicht als Selbstverständlichkeit. Somit ist jeder Tag, den wir gemeinsam verbringen dürfen, etwas Besonderes", verriet Bahati bereits im Interview mit Promiflash. Eine kleine Geheimwaffe hat sie dennoch: "Mein Liebster isst gern Süßes und ich liebe es, zu backen. Ich verwöhne ihn fast täglich mit Selbstgebackenem."

Bekannt geworden war Bahati durch ihre neunmonatige Beziehung zu dem Bauunternehmer Richard Lugner (91). Nach dem Liebes-Aus versuchte sie in der Datingshow Adam sucht Eva die große Liebe zu finden – allerdings vergeblich. Erst einige Zeit später fand sie mit Marzio den richtigen Mann an ihrer Seite. Aber auch beruflich tat sich bei Bahati so einiges: Unter anderem zog sie für den Playboy blank. Seit einigen Jahren macht sie nun auch unter dem Künstlernamen Bryna Musik.

Instagram / brynaofficial Bahati Venus mit ihrem Partner Marzio

Instagram / brynaofficial Bahati Venus im April 2024

