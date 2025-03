Für den guten Zweck: Bahati Venus startet auf OnlyFans durch

Bahati Venus hat sich für den Weltfrauentag eine besondere Ankündigung aufgehoben: Wie das Model jetzt auf Instagram enthüllt, ist es ab sofort auf OnlyFans zu finden – und legte seinen Beginn auf der Erotikplattform aus einem ganz bestimmten Grund auf den Feiertag. "Den Start auf dieser Plattform am Internationalen Weltfrauentag habe ich gewählt, weil ich auf mein Anliegen aufmerksam machen will, Frauen in Notlagen zu unterstützen!", betont sie und fügt hinzu: "Deshalb spende ich die Hälfte meiner Einnahmen im März an die Frauenhäuser Wien."

Auf ihrem Profil wird die einstige Partnerin von Richard Lugner (✝91) exklusive Inhalte anbieten, mit denen sie ihren Followern laut eigener Aussage einen tieferen Einblick in ihr persönliches Leben gewährt. "Ich möchte meine Fans zu einer Reise einladen, auf der sie die ungeschminkte Wahrheit und die Tiefe meiner Persönlichkeit erleben können. So ist es möglich, mich authentischer, persönlicher und zu 100 Prozent exklusiv kennenzulernen", verspricht Bahati auf OnlyFans. Die ehemalige Adam sucht Eva-Teilnehmerin betont allerdings, "nicht nur unterhalten", sondern auch einen sozialen Beitrag leisten zu wollen.

Für Bahati ist es nichts Neues, die Hüllen fallen zu lassen. Die Forsthaus Rampensau-Bekanntheit zierte bereits vor einigen Jahren das Cover des Penthouse-Magazins – und gewährte dabei einen Blick auf ihre Brüste. Gegenüber Promiflash machte sie damals deutlich, überhaupt kein Problem mit der Freizügigkeit zu haben. "Da ich schon einiges an Erfahrung vor der Kamera sammeln durfte, ist es mir auch diesmal nicht schwergefallen, mich nackt ablichten zu lassen", erklärte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / bahati.venusss Bahati Venus im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bahati.venusss Bahati Venus im November 2024

Anzeige Anzeige