Dieses Magazincover wird sich Bahati Venus garantiert einrahmen! Schon in der Vergangenheit hatte die Ex von Richard Lugner (88) immer wieder mit ihrer Zeigefreudigkeit für Schlagzeilen gesorgt: Sie hatte nicht nur 2015 an der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" teilgenommen, sondern auch schon hüllenlos für den Playboy posiert. Doch jetzt gelang der dunkelhaarigen Schönheit der wohl größte Coup ihrer bisherigen Karriere: Bahati ziert das aktuelle Cover des Penthouse-Magazins – und das oben ohne!

Nur mit einem lässigen Sonnenhut und einem heruntergezogenen Badeanzug posiert Bahati auf dem Coverfoto lasziv vor einer traumhaften Kulisse – und mit diesem sexy Schnappschuss dürfte sie so einigen Fans den Kopf verdrehen. Dabei hat ihr das Oben-ohne-Shooting offenbar so gar keine Probleme bereitet. "Da ich schon einiges an Erfahrung vor der Kamera sammeln durfte, ist es mir auch diesmal nicht schwergefallen, mich nackt ablichten zu lassen", berichtete die Beauty gegenüber Promiflash.

Doch nicht nur Bahati selbst ist mit dem Ergebnis des Shootings äußerst zufrieden, auch ihr Partner freut sich so richtig mit seiner Liebsten. "Marzio ist sehr stolz auf mich", betonte das Covergirl und erklärte: "Er weiß, dass hinter meinen Projekten sehr viel Arbeit steckt." Und tatsächlich: Neben dem Titelbild dürfen sich Bahatis Fans auch über eine heiße Fotostrecke freuen, die am Strand geknipst wurde...

Instagram / brynaofficial Bahati Venus im November 2020

Instagram / brynaofficial Bahati Venus im August 2020

Instagram / brynaofficial Marzio und Bahati Venus im Juni 2020

