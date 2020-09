Hat Bahati Venus endlich Glück in der Liebe? Nachdem ihre Beziehung mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner (87) nur knappe neun Monate gehalten hatte, wollte das It-Girl in der Kuppelshow Adam sucht Eva ihren Mr. Right finden – jedoch vergebens. Nun ist Bahati aber seit über einem Jahr mit ihrem aktuellen Freund Marzio zusammen und könnte nicht glücklicher sein. Ob bei den beiden auch bald die Hochzeitsglocken läuten werden?

In Hochzeitsstimmung ist die gebürtige Wienerin auf jeden Fall: Zusammen mit Marzio genießt sie gerade noch das warme Wetter auf der griechischen Insel Santorini. "Bei so viel Zweisamkeit und Romantik könnte man denken, wir sind hier in den Flitterwochen", sagte das It-Girl in einem Statement gegenüber Promiflash. Denn, wie Bahati feststellen konnte, kämen viele Paare auf die traumhafte Insel, um sich dort das Jawort zu geben. Ihr gefielen vor allem die atemberaubende Landschaft, die vielen kleinen Restaurants und die schönen Hotels mit Blick auf das Meer. Das mache den Urlaub mit ihrem Schatz einzigartig. Heiraten wollen die beiden vorerst noch nicht, aber Bahati ist optimistisch: "Was noch nicht ist, kann ja noch werden..."

Beruflich läuft es gerade auch ziemlich gut für den Reality-Star. Nachdem sie vor Kurzem ihr Debüt als Rapperin gefeiert hatte, kam vor ein paar Wochen auch noch ihr erstes Playboy-Shooting dazu. Darauf ist sie besonders stolz, denn es war schon immer Bahatis Traum, für das Männermagazin abgelichtet zu werden.

Promiflash Bahati Venus am Strand in Santorini

Promiflash Bahati Venus bei einem Fotoshooting auf Santorini

Promiflash Bahati Venus im Urlaub auf Santorini

