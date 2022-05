Bahati Venus hat ein Anliegen! Die Österreicherin zeigt sich immer wieder gerne freizügig in der Öffentlichkeit. Neben ihrer Teilnahme bei Adam sucht Eva ließ sich die Ex von Richard Lugner (89) auch für den Playboy ablichten. In der letzten Zeit macht sich die TV-Bekanntheit vor allem zu einem Thema viele Gedanken: ihrer Intimbehaarung. In Zukunft hat sich Bahati deshalb vorgenommen, öffentlich zu ihrer Schambehaarung zu stehen! Promiflash hat nachgehakt, warum.

Gegenüber Promiflash verrät Bahati, dass sie sich nach ihrer Teilnahme an dem Nackt-Datingformat viele Gedanken über ihre Schambehaarung gemacht habe. "Ich denke, dass ich meine Vagina komplett rasiert habe, weil ich im TV gepflegt rüberkommen wollte", erinnert sich das It-Girl – damit soll von nun an Schluss sein! "Ich finde es heute sogar richtig schön, sexy und ästhetisch, wenn man Haare im Intimbereich hat. Es wird uns vermittelt, dass es untenrum immer alles schön glatt sein muss, sonst sind wir nicht begehrenswert. So ein Schwachsinn", stellt sie klar.

Auf ihren Social-Media-Kanälen will Bahati deshalb in Zukunft zu ihrer Schambehaarung stehen. Das ist jedoch zunächst eine Überwindung, wie die "Nice"-Interpretin verrät. "Ich habe eine Freundin gebeten, diese Fotos von mir zu machen und auch vor ihr war es mir anfangs etwas unangenehm, weil links und rechts Schamhaare aus meinem Tanga blitzten. Da habe ich nochmals realisiert, wie wichtig es ist, auf dieses Thema aufmerksam zu machen", erzählte sie stolz im Interview.

Sonstige Bahati Venus im Mai 2022

Promiflash Bahati Venus, Model

Privat Bahati Venus im Dezember 2020

