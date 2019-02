Super Bowl-Champion Tom Brady (41) und Gisele Bündchen (38) sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar. 2006 lernte der heiße Football-Spieler das 38-jährige Supermodel kennen und lieben. Nach dem dritten Date waren sie schon fest zusammen. Mittlerweile sind sie stolze Eltern zweier Kinder. Doch auch, wenn die Ehe harte Arbeit ist, und sowohl Höhen als auch Tiefen mit sich bringt, weiß Tom, dass sein Herz nur seiner Liebsten gehört.

"Sie ist eine wundervolle Frau, die mich jeden Tag inspiriert!", schwärmte der 41-Jährige im Interview mit HollywoodLife über seine große Liebe Gisele. Total verliebt zeigte sich das Paar bei ihrem Auftritt auf dem roten Teppich der Hollywood For Science Gala in Los Angeles. Gemeinsam seien sie "der Inbegriff einer Beziehung", wie es das US-Onlinemagazin beschreibt. Auch Tom sieht das so: Nach über 13 Jahren scheint auch er noch total verknallt zu sein: "Mein Herz gehört ihr. Ich bin sehr stolz auf sie", offenbarte er weiter.

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es bei Tom besser denn je: Erst vor wenigen Wochen gewann er zum sechsten Mal den Super Bowl. Doch an eine Auszeit ist noch lange nicht zu denken: "Er freut sich schon auf die nächste Saison", verriet erst kürzlich ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen auf der Hollywood For Science Gala in Los Angeles 2019

Anzeige

Getty Images Tom Brady nach seinem Super-Bowl-Sieg mit den New England Patriots

Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Hollywood-Traumpaar

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tom auch nach über zehn Jahren Beziehung so öffentlich von seiner Gisele schwärmt? Ich finde das total süß! Na ja, ich finde so Gefühlsausbrüche in der Öffentlichkeit eher unangebracht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de