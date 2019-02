Seit vergangener Woche ist es für alle Fashion-Fans traurige Gewissheit: Karl Lagerfeld (✝85) ist tot! Zahlreiche Stars und Sternchen aus aller Welt bewunderten den legendären Modezaren und langjährigen Kreativdirektors des französischen Luxus-Labels Chanel – so auch Verona Pooth (50). Anlässlich ihrer märchenhaften Sissi-Hochzeit mit Franjo Pooth (49) am 10. September 2005 im Wiener Stephansdom wurde der Miss Germany von 1993 eine besondere Ehre zuteil: Kaiser Karl höchstpersönlich entwarf damals ihr Kaiserinnen-Kleid!

In ihrer Autobiografie Nimm dir alles, gib viel beschreibt die 50-Jährige ihre Begegnung mit dem Mode-Gott. “Karl empfing mich im alten Atelier von Coco Chanel. In jedem Winkel pure Eleganz.” Eifrig soll sich der Designer ans Werk gemacht und einen Bleistift gezückt haben, um ein schulterfreies Kleid zu skizzieren. “Als das Meisterstück endlich fertig war, blieb mir fast der Atem stehen. Ein Traum aus Seide, Tüll und Federn, gekrönt von einer 20 Meter langen Schleppe” schwärmt sie im Buch von ihrem Braut-Outfit. Doch beim einmaligen Tragen soll es für die Mama von zwei Söhnen nicht bleiben: “Mein größter Wunsch ist es, dass die spätere Verlobte von Diego in diesem Kleid einmal heiraten wird, genauso wie die Braut von Rocco.”

Um sich dankbar zu erweisen, lud sie den Künstler zum romantischen Spektakel ein. Karl habe die Einladung allerdings abgelehnt, weil er am selben Tag zu einer anderen bedeutenden Party in New York musste. “Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass er damit seine eigene Geburtstagsfeier meinte”, lauten Veronas Zeilen.

Getty Images Verona Pooth am Tag ihrer Hochzeit mit Franjo Pooth am 10. September 2005 in Wien

Getty Images Verona und Franjo Pooth bei der Goldenen Kamera 2017

