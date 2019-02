Sophia Vegas (31) hat sich figurtechnisch hohe Ziele gesetzt! Erst vor wenigen Wochen wurde die Ex von Rotlicht-King Bert Wollersheim (67) Mutter einer Tochter. Die kleine Amanda ist seitdem der ganze Stolz der TV-Blondine und ihres Partners Daniel Charlier. Den Mutterschutz genießt Sophia zwar in vollen Zügen, auf die faule Haut legt sie sich aber dennoch nicht. Im Netz verrät die einstige Promi Big Brother-Kandidatin jetzt: Bei ihr purzelten bereits jede Menge Baby-Pfunde!

"Ich habe schon 20 Pfund verloren – direkt nach der Geburt. Die Ärzte haben auch gesagt: 'Das ist so krass, dass sie schon so viel verloren hat'", lautete das After-Baby-Body-Update, das die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story gibt. "Aber von nichts kommt ja auch nichts. Meine Diät habe ich schon angefangen", plauderte sie weiter aus. Dabei habe sie noch einen harten Weg vor sich: 30 weitere Pfunde will die frisch gebackene Mami noch verlieren. "Das Gute ist: In vier Wochen muss ich wieder zum Doktor und bis dahin habe ich mir vorgenommen, diese 30 Pfund verloren zu haben", heißt es weiter. Knapp zehn Kilo hat die Neu-Mama für dieses Ziel bereits schon mal geschafft!

All zu viel Druck um ihr Aussehen macht sich Sophia im Augenblick allerdings nicht. "Meine Haare stehen zu Berge, mein Ansatz ist nicht gefärbt, ist mir aber auch egal. Momentan genieße ich einfach nur die Zeit, die ich mit meiner kleinen Prinzessin habe, gibt sie ganz offen zu. Außerdem sei sie bereits vor der Schwangerschaft "etwas runder als sonst" gewesen.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier, Sophia Vegas und Baby Amanda

Instagram / officialsophiavegas Reality-Star Sophia Vegas und ihr Partner Dan

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline Charlier

