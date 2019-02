Janni (28) und Peer Kusmagk (43) erwarten derzeit ihr zweites Baby. Erst Anfang des Jahres gaben die Eltern des kleinen Emil-Ocean (1) bekannt: Ihr Sohnemann darf sich auf ein Geschwisterchen freuen. Die Beauty ist derzeit im fünften Monat und sieht ihre erneute Schwangerschaft ziemlich gelassen. So gab die Blondine jetzt auf ihrem Instagram-Account bekannt: Sie habe ihren inneren Frieden gefunden!

Zu einem Bild, was sie beim Surfen zeigte, schrieb die Mama: "Eine Sache, die ich in der zweiten Schwangerschaft ganz eindeutig dazugelernt habe, ist, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen durch das, was andere Menschen denken." Negative Kommentare oder Kritik, die sie früher beschäftigt hätten, werde sie nicht mehr annehmen, betonte sie zudem.

Fans fanden zustimmende Worte für die mutigen Zeilen der Sportlerin. So kommentierte ein User den Post von Janni mit: "Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie deine Einstellung zum Leben und gewissen Situationen ist! Ich kann das super nachvollziehen."

Max Bertani / Action Press Janni und Peer Kusmagk mit Söhnchen Emil-Ocean bei der "Harry Potter"-Ausstellung in Potsdam 2018

Anzeige

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk

Anzeige

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Emil-Ocean

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de