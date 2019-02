Baby-Überraschung bei Mirjam Weichselbraun (37). Im September 2013 erlebte die aus Österreich stammende Moderatorin den wohl schönsten Tag ihres Lebens: Ihr Töchterchen erblickte das Licht der Welt! Seitdem genießt die TV-Beauty, die auch als Schauspielerin und Synchronsprecherin tätig ist, ihr Leben als Mama in vollen Zügen. Doch die kleine Maja sollte auf keinen Fall ein Einzelkind bleiben: Mirjam und ihr Lebensgefährte Ben Mawson erwarten nun Baby Nummer zwei!

Die niedlichen Nachwuchs-Neuigkeiten überbrachte die 37-Jährige ihren Fans höchstpersönlich. Auf Instagram postete sie ein Pic, das eine "Mensch ärgere dich nicht"-Spielfläche zeigt. "Endlich haben unsere Spieleabende wieder einen Sinn. 'Mensch ärgere dich nicht' macht zu viert einfach mehr Spaß", lauten ihre eindeutigen Zeilen dazu. "Wir freuen uns riesig, dass wir in diesem Jahr eine/n vierte/n Spieler/in in unserer Familie begrüßen dürfen", schreibt sie weiter. Das Geschlecht des Familienzuwachses ist also entweder noch nicht bekannt oder soll schlichtweg noch nicht verraten werden.

Mit ihren zwei Lieblingen Ben und Maja und dem heranwachsenden Baby in ihrem Bauch wohnt Mirjam zurzeit in London. Ben ist ein bekannter Künstlermanager in der internationalen Musikbranche und zählt Megastars wie etwa Lana Del Rey (33) zu seinen berühmten Kundinnen.

WENN.com Mirjam Weichselbraun beim Life Ball im Wien 2018

WENN.com Mirjam Weichselbraun beim Life Ball im Wien 2017

Chris Hofer / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei einer Veranstaltung 2016

