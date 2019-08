Jetzt sind sie endlich zu viert: Moderatorin Mirjam Weichselbraun (37) ist zum zweiten Mal Mutter geworden! Im Februar hatte die Blondine im Netz verraten, dass sie und ihr Partner Ben Mawson wieder ein Kind erwarten. Nach der Schwangerschaftsverkündung hüllte sich die Österreicherin in Bezug auf ihr erneutes Baby-Glück in Schweigen. Und so hat niemand mitbekommen: Die 37-Jährige soll ihr Kind schon zu Welt gebracht haben – und das bereits vor drei Wochen!

Die Geburt bestätigte Mirjams Zwillingsschwester gegenüber der österreichischen Seite Heute und verriet dabei sogar das Geschlecht und den Namen des Sprösslings: "Mirjam hat wieder eine Tochter bekommen. Die Kleine heißt Lola." Alle seien glücklich und mehr als gesund, fügte sie noch hinzu. Das erste Kind von Mirjam und Ben kam im September 2013 zu Welt – ebenfalls ein Mädchen, das auf den Namen Maja hört.

Ihren letzten TV-Auftritt inklusive großem Babybauch hatte Mirjam am 10.Mai: Sie moderierte das Finale von "Dancing Stars" – dem österreichischen Pendant zu Let's Dance. Danach verabschiedete sie sich in den Mutterschutz.

Andreas Rentz / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei der Bambi-Verleihung 2012

Chris Hofer / Getty Images Mirjam Weichselbraun bei einer Veranstaltung 2016

WENN.com Mirjam Weichselbraun beim Life Ball im Wien 2018

