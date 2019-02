Florian Silbereisen (37) geht wieder auf Tour! Er und die beiden Sänger Jan Smit und Christoff De Bolle werden als Band Klubbb3 ab dem 19. März Konzerte in 26 Städten geben. Die Fans dürfen sich aber nicht nur auf das Trio freuen, sondern auf ein ganzes Potpourri an Schlagerstars! Unter dem Motto "Das große Schlagerfest – Die Party des Jahres" hat Florian viele Kollegen dazu eingeladen, mit ihm die Shows zu rocken. Welchen Stars können die Besucher entgegenfiebern?

Laut Bild waren unter anderem bereits Matthias Reim (61) und Michelle (47) bei den Proben dabei. Wie die Zeitung berichtet, werden die beiden als ABBA-Lookalikes auf die Bühne gehen. Es wird auch einen gemeinsamen Auftritt von Klubbb3 und Voxxclub geben – und zwar als Village People! Außerdem sollen Lieder aus dem Musical "Sister Act" auf dem Programm stehen. Florians frühere Freundin Helene Fischer (34) scheint dahingegen nicht mit von der Partie zu sein.

Besonders viel Aufmerksamkeit wird wohl folgender Gästsängerin zuteilwerden: Linda Fäh (31)! Bei den Proben will Bild beobachtet haben, wie Flori ihr bei einem Song beim An- und Ausziehen ihres Outfits half. Weil der Moderator das einst auch bei seiner Ex Helene tat, wurde sofort über eine Beziehung spekuliert. Doch der Traumschiff-Kapitän in spe dementierte eine neue Liebe.

Sebastian Gabsch / Future Image / ActionPress Michelle, Schlagersängerin

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Matthias Reim während seiner "Meteor"-Tour

Thüringen Press / ActionPress Linda Fäh bei der Generalprobe der ARD-Sendung "Silvester Show"

