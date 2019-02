So teuer war ein Besuch bei Zara noch nie! Bonnie Strange (32) legte sich bei einer Shopping-Tour im Dezember 2017 mit einem Verkäufer der Modekette an. Der Streit eskalierte so sehr, dass das Model aus dem Geschäft geworfen wurde. Ihre Wut zeigte die Blondine daraufhin in einem Video im Netz. Darin beschimpfte und bedrohte sie den Verkäufer sogar. Das ließ dieser aber nicht auf sich sitzen und holte zum Gegenschlag aus: Sie soll ihm Schmerzensgeld in Höhe von 25.000 Euro zahlen!

Am Mittwoch entscheidet das Gericht, ob Bonnie für ihre extremen Äußerungen im Snapchat-Video zur Zahlung der Summe verdonnert werden wird. Grund für die Klage ist laut RTL der Vorwurf des Zara-Mitarbeiters, dass er nach diesem Vorfall begann, unter psychischen Probleme zu leiden. Diese sollen so stark gewesen sein, dass er nicht mehr zur Arbeit gehen konnte und den Job am Ende auch noch verlor.

Der Insider verriet jedoch gegenüber RTL außerdem, was dessen Meinung nach wirklich hinter dem Jobverlust des Verkäufers stecke: "Ich glaube aber, dass der Mitarbeiter einfach wegen seines schlechten Services entlassen wurde!"

Sebastian Gabsch / Future Image Bonnie Strange im September 2018 in Berlin

Anzeige

AEDT/WENN.com Bonnie Strange in Berlin

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de