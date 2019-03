Schon bald werden Marco Reus (29) und Scarlett Gartmann (25) zu dritt sein! Im vergangenen Oktober verkündeten der Fußball-Profi und seine Freundin die Mega-News: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die Eltern in spe verrieten auch schon, das sie ein Mädchen bekommen werden. Bis sie ihre Prinzessin zum ersten Mal in den Armen halten können, müssen die zwei sich auch gar nicht mehr allzu lange gedulden: Die Geburt dürfte superkurz bevorstehen, denn Scarlett ist schon im zehnten Schwangerschaftsmonat!

Bereits am 4. Januar enthüllte die 25-Jährige via Instagram, dass sie im achten Monat sei – seitdem sind nun noch einmal knapp acht Wochen vergangen, also befindet Scarlett sich jetzt schon im zehnten Monat! Auch die Blondine wundert sich scheinbar so langsam, wann es endlich losgeht: "Ich frage mich, wie viel größer ich noch werde", schreibt sie unter einem aktuellen Babybauch-Pic.

In der Regel wird die Geburt künstlich im Krankenhaus eingeleitet, sobald die Mutter in die 42. Schwangerschaftswoche kommt, da das Baby sonst eventuelle Schäden davontragen kann – Scarlett müsste bald an genau diesem Punkt sein. Auch die Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin Inci Sencer war aus diesem Grund gezwungen, bei ihrer letzten Schwangerschaft einen Wehen-einleitenden Cocktail zu trinken.

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus und Scarlett Gartmann im Mai 2017

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus' Freundin Scarlett Gartmann, Januar 2019

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Marco Reus' Freundin Scarlett Gartmann, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de