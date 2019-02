Der erste Nachwuchs von Fußballprofi Marco Reus (29) und Scarlett Gartmann (25) dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen! Mitte Oktober 2018 hatten der Nationalspieler und seine Modelfreundin die Bombe platzen lassen: Sie erwarten eine gemeinsame Tochter. Wann die Kleine zur Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt – umso gespannter verfolgen die Fans das Wachstum von Scarletts Bauch. So groß, wie ihre Babykugel aktuell ist, könnte es bald so weit sein!

Ihren Instagram-Followern präsentierte sich die werdende Mutter am Dienstag nicht nur strahlend schön, sondern auch ganz schön rund. "Die Zeit fliegt vorbei", kommentierte die 25-Jährige den Schnappschuss und versah ihn nicht nur mit Herzchen-Emojis, sondern auch mit einem überraschten Gesicht. Ihre Schwangerschaft neigt sich offenbar langsam dem Ende zu – weitere Details verriet die sportliche Influencerin in ihrem Posting allerdings nicht.

Neben Tausenden Fans verfolgen auch andere Spielerfrauen und Modelkolleginnen ihre Beiträge aufmerksam. So kommentierte Ina Aogo das aktuelle Pic mit Smileys mit Herzchen in den Augen und auch Victoria Swarovski (25), Melissa Jimenez und die ebenfalls schwangere Anna Sharypova zeigten sich von der kugelrunden Scarlett in hübschen Kleidern schon ganz hingerissen.

Instagram / marcinho11 Model Scarlett Gartmann und Fußballer Marco Reus

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im Januar 2019

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann im Februar 2019

