Na nu, ist auch die Herzogin von Cambridge in freudiger Erwartung? Eigentlich sind aktuell alle Augen auf Herzogin Meghan (37) und ihren mittlerweile prallen Babybauch gerichtet. Zuletzt präsentierte sie diesen im ungewohnten Mami-Look auf ihrer Marokko-Reise. Währenddessen stattet ihre Schwippschwägerin und Gatte Prinz William (36) Nordirland einen Besuch ab – und plötzlich steht dort auch Kates (37) Körpermitte im Mittelpunkt. Royal-Fans philosophieren direkt wegen mehrerer Verhaltens-Indizien der Prinzen-Gattin über eine weitere königliche Schwangerschaft!

Auf ihrer Reise statteten Kate und William auch der Irish Football Association in Belfast einen Besuch ab. Dabei ließen es sich die beiden nicht nehmen, auch einen kleinen Plausch mit ein paar Schulkindern zu halten. Während dieses Gesprächs fingen die stets anwesenden Kameras dann doch recht auffällige Szenen ein: Immer wieder führte die Dreifachmama ihre Hand zu ihrem Bauch, legte sie schützend darauf ab. Klar, dass die Royal-Liebhaber da direkt an Baby-News denken! Schließlich erinnert diese Pose durchaus stark an die aktuell schwangere Herzogin Meghan, die gar nicht genug davon bekommt, ihre Wölbung zu tätscheln.

Doch das ist nicht der einzige Grund für die neuen Spekulationen: Auch eine weitere Unterhaltung mit einem irischen Bürger mit seinem Baby auf dem Arm in der Stadt Ballymena einen Tag später bringt die Gerüchteküche zum Brodeln. Laut Daily Mail kam Kate beim Anblick des Kindes total ins Schwärmen: "Oh, er ist wundervoll. Das bringt mich ganz schön ins Grübeln!" Selbstverständlich musste der Papa bei dieser Andeutung noch mal nachhaken, wie es denn um ihre Nachwuchsplanung stehe. Ihre Antwort? Auf jeden Fall kein Dementi! "Ich denke, William könnte etwas besorgt sein", äußerte sie mit einem Augenzwinkern.

Splash News Herzogin Meghan in New York

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate beim Gespräch mit Schulkindern

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate in Belfast

