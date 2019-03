Heidi Klum (45) ist nicht begeistert von ihren Kandidatinnen – zumindest das Verhalten zweier Mädels kann die Modelmama nicht nachvollziehen. In der vierten Folge von Germany's next Topmodel stand für die neuen TV-Sternchen das Pressetraining an. Bei Sarah Almoril und Simone Kowalski endete diese Aufgabe mit einem riesigen Streit. Mitten im Interview zofften sich die beiden – für Heidi ein absolutes No-Go!

Weil Sarah sich von Simone beleidigt fühlte, konfrontierte sie ihre Konkurrentin mitten im Kreuzverhör mit Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer mit ihrem Unmut. Heidis Experten-Meinung dazu: "Sarah hätte das Thema nicht an die große Glocke hängen sollen, insbesondere nicht vor der Presse. Solche Schlagzeilen spielen einem nie in die Karten." Auch vor der Jurychefin selbst schwärzte Sarah ihre Mitstreiterin an.

Beim finalen Entscheidungswalk von Heidi auf die Situation angesprochen, antwortet die Frankfurterin: "Sie meinte, dass wir alle blöde F***en wären und sie uns gerne eine reinhauen würde. Ich fand das heftig." Hättet ihr das Ganze auch vor dem GNTM-Oberhaupt erwähnt? Stimmt ab!

