Muss Jussie Smollett (35) doch nicht ins Gefängnis? Dem Empire-Star war zuletzt vorgeworfen worden, einen Angriff auf sich gefakt zu haben. Vorher hatte der Schauspieler einen rassistischen und schwulenfeindlichen Überfall zur Anzeige gebracht. Die Schrift hatte Schläge, Tritte, das Malträtieren mit einem Seil, sowie das Übergießen mit Bleiche enthalten. Die Lage veränderte sich drastisch, als ihm plötzlich eine Falschaussage vorgeworfen wurde – sogar von Knast war die Rede. Doch dieser Kelch scheint an Justin vorüberzugehen!

Wie The Wrap von Rechtsexperten erfuhr, sei die Wahrscheinlichkeit gering, aufgrund des vorliegenden Delikts hinter Gitter zu wandern. Der Hollywoodstar wurde mit einer Falschaussage, einem Vergehen der Klasse 4 belastet, was dem geringsten Strafmaß in Illinois entspricht. Die Höchststrafe hierfür läge bei ein bis drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe. "So gut wie niemand würde wegen eines derartigen Delikts ins Gefängnis müssen", erklärt Strafverteidiger Andrew Weisberg.

Jussie hatte sich am vergangenen Donnerstag der Polizei gestellt und wurde daraufhin formell angeklagt. Er kam anschließend auf Kaution frei, musste für die weiteren Ermittlungen aber sein Handypasswort verraten und sich einem Kreuzverhör stellen. Außerdem musste der 36-Jährige seinen Pass abgeben.

Getty Images Polizeifoto von Jussie Smollett

Getty Images Jussie Smollett, Schauspieler und Sänger

ActionPress Jussie Smollett auf der Entertainment Weekly Pre-Emmy Party, 2018

