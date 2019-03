Am 7. Dezember 2016 starb die Mutter von One Direction-Star Louis Tomlinson (27) an Leukämie. Sie wurde nur 43 Jahre alt. Bis heute leidet Louis unter dem Verlust und verarbeitet die tiefe Trauer in seiner Musik. In den sozialen Netzwerken hat er nun einen Clip geteilt, der seine Single "Two Of Us" ankündigt, die am 7. März erscheinen soll. Das Lied ist eine Hommage an seine verstorbene Mom!

In dem Video-Clip, der unter anderem auf Instagram veröffentlicht wurde, ist ein weißes Blatt zu sehen, auf das der Satz geschrieben wird: "Es ist erst eine Minute her, seitdem ich dich angerufen habe." Vom Schreiber sind nur die Hände zu sehen. Unterlegt sind die Bilder von gefühlvoller Klaviermusik. Der Clip wurde binnen weniger Stunden mehr als zwei Millionen Mal abgerufen! In seiner Insta-Story und einem weiteren Post teilt Louis auch das Cover seiner neuen Single und schreibt dazu: "#TwoOfUs // 7th March".

The Sun hatte bereits zuvor gemeldet, dass der neue Song von dem Verlust eines geliebten Menschen handeln soll. Zitiert wurde die Textzeile: "Du wirst niemals wissen, wie sehr ich dich vermisse. Am Tag, an dem sie dich mir genommen haben, wünschte ich, ich wäre es gewesen."

Chris Jackson / Getty Images Louis Tomlinson bei den Pride of Britain Awards 2016 in London

Getty Images Louis Tomlinson im Januar 2017

Getty Images Louis Tomlinson beim Key 103 Live in Manchester

