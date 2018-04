Es dürften die schwersten Monate seines Lebens gewesen sein. Im Dezember 2016 verlor Louis Tomlinson (26) seine Mutter Johannah Deakin nach einer schweren Leukämie-Erkrankung. Nur wenige Tage später widmete er ihr eine besonders emotionale Performance bei The X-Factor. Wie er den schweren Verlust heute verkraftet hat, verriet sein One Direction-Kollege Liam Payne (24) jetzt gegenüber Promiflash: "Louis ist in einer guten Verfassung aktuell. Ich habe den größten Respekt für ihn. Die Art, wie er sich selbst dadurch geführt und weiter gemacht hat, ist fantastisch."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de