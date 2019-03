Der Knutschskandal hat ihr die Augen geöffnet und sie die schmerzliche Wahrheit erkennen lassen: Jordyn Woods (21) wurde vor wenigen Tagen zur absoluten Zielscheibe von Hatern – nachdem bekannt wurde, dass sie mit Tristan Thompson (27) geknutscht hatte, der eigentlich mit Khloe Kardashian (34) zusammen ist. Ihre einst beste Freundin und Khloe-Schwester Kylie Jenner (21) hat sich daraufhin von dem 21-jährigen Model abgewandt – wie auch etliche von Jordyns anderen Freunden! Nun überdenkt die Brünette geknickt ihr soziales Umfeld!

Lange Zeit gehörte Jordyn zum inneren Kreis des Kardashian-Jenner-Clans, hatte dort auch viele gute Bekannte – die nach dem Skandal um Tristan sofort über sie herzogen: "90 Prozent dieser Menschen waren nicht meine Freunde. Jetzt kann ich das wahre Gesicht von jedem sehen", brachte Jordyn im Gespräch in der Sendung Red Table Talk an. Über das abschätzige Verhalten und die Verachtung von den Keeping up with the Kardashians-Gesichtern Malika Haqq (35) und Larsa Pippen (44) war die Beauty besonders enttäuscht. "Ihr habt meine Handynummer, ihr hättet mich anrufen oder mir einen bösen Text schreiben können. Aber ich denke, alles ist jetzt öffentlich und auf sozialen Netzwerken, so regeln Leute heutzutage solche Angelegenheiten", schluchzte sie.

Doch nicht nur von ihren einstigen BFFs muss sie sich Häme gefallen lassen – auch auf ihren Social-Media-Accounts wird Jordyn scharf angefeindet: "Jedes Mal, wenn ich meine Seite aktualisiert habe, hat mich eine andere Person beleidigt oder mir den Tod gewünscht", gestand sie unter Tränen weiter.

Getty Images Kylie Jenner, TV-Star

Getty Images Jordyn Woods, Reality-TV-Star

Getty Images Jordyn Woods, Reality-TV-Star

