Berührende Liebeserklärung von Bibi Claßen (26)! Die YouTuberin und ihr Liebster Julian (25) sind seit dem 1. März genau zehn Jahre ein Pärchen. Ihr großes Glück teilten die Turteltauben mit ihrer Community mit einem süßen Family-Pic – auf dem Schnappschuss war auch ihr kleiner Sohnemann zu sehen, der seit vergangenem September ihre Liebe perfekt macht! Mit liebevollen Zeilen meldet sich die 26-Jährige jetzt nochmals bei ihren Followern – und kommt aus dem Schwärmen über ihren Ehemann gar nicht mehr raus!

Ihre gemeinsamen Jahre fasste die Bilou-Chefin in ihrer Instagram-Story rührend zusammen: "Ich kann gar nicht begreifen, wie schnell die Zeit vergangen ist. Wir haben unsere komplette Jugend miteinander verbracht und nun unsere eigene kleine Familie gegründet. Ich habe es mir immer so gewünscht und jetzt darf ich diese wunderbare Geschichte mein Leben nennen." In ihrer Schulzeit kamen sich die beiden näher, wurden ein Paar. Seitdem drehen Bibi und Julian gemeinsam YouTube-Videos, haben eine große Fanbase. Noch während Bibis erster Schwangerschaft gaben sich die Webstars dann im vergangenen Jahr das Jawort.

"Ich habe so ein Glück mit dir Julian. Ich könnte mir keinen tolleren Mann und Vater für mein Kind wünschen. Danke für jeden Tag, den du perfekt machst und mich zum Lachen bringst. Ich liebe dich", freute sich die Beauty weiter.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Baby, März 2019

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn beim Date mit Julian

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen, deutsche Webstars

