Eine Liebesgeschichte, die sich wie aus dem Bilderbuch liest! Bibi (26) und Julian Claßen (25) gelten schon lange als das absolute Traumpaar unter den deutschen YouTubern. Im vergangenen September krönten die zwei ihre Liebe mit einer Hochzeit. Wenig später folgte dann das nächste große Glück – ein gemeinsames Kind! Jetzt erinnern die Webstars mal wieder daran, wie lange sie eigentlich schon zusammen sind: Bibi und Julian feiern tatsächlich bereits ihr zehnjähriges Liebes-Jubiläum!

Zu diesem Anlass postete die 25-Jährige nun einen niedlichen Throwback via Instagram. Das erste Foto zeigt das verliebte Paar von heute – natürlich gemeinsam mit ihrem Sohnemann, der einen herzförmigen Luftballon hält, auf den eine große zehn gepinselt wurde. Auf dem zweiten Pärchen-Pic hingegen sind Bibi und Julian aus dem Jahr 2009 zu sehen! In der superalten Aufnahme sind die YouTube-Stars kaum wiederzuerkennen. Kein Wunder: Schließlich dürften die zwei auf dem Schnappschuss gerade einmal 15 Jahre alt sein.

"Wie schnell die Zeit vergangen ist", wundert sich Bibi in der dazugehörigen Bildunterschrift. "Jetzt bist du schon 10 Jahre an meiner Seite", freute die Beauty sich weiter. In den Kommentaren regnete es bereits etliche Glückwünsche an das junge Ehepaar.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi und Julian Claßen, 2009

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn im Dezember 2018

Patrick Hoffmann/WENN.com YouTube-Stars Bibi und Julian Claßen

