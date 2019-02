Brie Larson (29) hat sich richtig ins Zeug gelegt! In Deutschland wird ab dem 7. März mit "Captain Marvel" wieder ein riesiges Effektfeuerwerk in den Kinosälen abgeschossen. Im Zentrum der Action steht Brie, die als erste weibliche Marvel-Superheldin in einer Hauptrolle die Riege der erfolgreichen Comic-Helden erweitert. Und die hübsche 29-Jährige hat in ihre Rolle viel investiert: Wie sie jetzt verriet, trainierte sie jeden Tag stundenlang!

In der australischen Today Show erklärte sie, dass sie täglich vier Stunden lang mit ihrem Personal-Trainer Jason Walsh im Fitnessstudio geschwitzt habe – und das sieben Tage pro Woche! Sie könne jetzt über 100 Kilogramm stemmen, 180 Kilo aus der Hüfte stoßen und einen Jeep einen Hügel hinaufschieben. Dabei hätte sie das nicht mal tun müssen: "Das Training war echt hart, aber niemand zwang mich dazu … Ich wusste nur einfach nicht, dass ich auch ein Stunt Double hätte haben können!", gestand sie in der Sendung. Dafür konnte sie dann bei den Dreharbeiten viele Stunts und Kampfszenen selbst machen.

Brie spielt in "Captain Marvel" die Air-Force-Pilotin Carol Danvers, die nach einem Unfall übermenschliche Kräfte erhält. Auch die Superstars Samuel L. Jackson (70) und Jude Law (46) sind als (wesentlich jüngerer) Nick Fury und Captain Mar-Vell zu sehen.

Getty Images Brie Larson bei der 91. Oscar-Verleihung in Los Angeles, Februar 2019

Landmark Media Press and Picture/ Action Press Brie Larson als "Captain Marvel"

Hollywood Picture Press/face to/Action Press Jude Law, Brie Larson und Samuel L. Jackson bei einer "Captain Marvel"-Pressekonferenz

