Sie lässt ordentlich Dampf ab! Nicht nur Khloe Kardashian (34) hat seit dem Betrug ihres Ex-Freunds Tristan Thompson (27) an etwas zu knabbern. Ebenso Familienküken Kylie Jenner (21) hatte zuletzt angeblich mit einem Fremdgehskandal zu kämpfen: Auch der Vater ihrer eigenen Tochter Stormi Webster (1) soll sie hintergangen haben. Nach dieser Schocknachricht musste sich die junge Mutter offenbar ablenken – und zwar mit einer wilden Party!

Laut TMZ begann der Abend mit einem genüsslichen Dinner mit Freunden: Kylie, Victoria und Roya ließen es sich im "La Pergoletta" gut gehen. Nach dem Restaurantbesuch in Los Angeles zogen die Girls gegen 1:30 Uhr in der Früh angeblich weiter – und zwar in die "Delilah Lounge" in West Hollywood. Die Aufnahmen, die dort gemacht wurden, zeigen Ky in Lederjacke, umringt von Drinks und sogar mit einem Lächeln auf den Lippen!

Fans von Kylie und Travis können aber aufatmen: Angeblich sollen die zwei dennoch weiterhin ein Paar sein. Die Kosmetikunternehmerin wolle ihrer Familie eine Chance geben und versuchen, die Beziehung zu retten!

