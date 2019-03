Lange Beziehungen am Leben zu erhalten ist nicht immer einfach. Charmed-Star Nick Lachey (45) jedoch hat dafür offenbar ein Rezept gefunden! Immerhin ist er mit seiner Frau, der Moderatorin Vanessa (38), schon seit sieben Jahren glücklich verheiratet. Die beiden Söhne Camden John, Phoenix Robert und Töchterchen Brooklyn Elisabeth machen ihr Liebesglück komplett. Jetzt verrät der 45-Jährige, was das Geheimnis ihrer Ehe ist.

Kommunikation sei das A und O, verrät Nick im Interview mit Hollywood Life: "Wir arbeiten gemeinsam an unseren Problemen. Wir haben das schon gemacht, bevor wir verheiratet waren, aber das ist etwas, was niemals aufhört". Nicht nur für die Beziehung, auch für das Familienleben sei es wichtig, immer offen zu sein. Mit drei Kindern unter sechs Jahren gehe es zu Hause bei dem Frontsänger von "98 Degrees" auch schon mal ganz schön turbulent zu. "Bei uns ist es teilweise wie im Zirkus, aber wir lieben das. Es ist einfach so toll zu sehen, wie unterschiedlich die Kinder alle sind." Für ihn als Vater sei es die größte Herausforderung, genug Zeit mit seinen Kindern und natürlich seiner Frau zu verbringen.

Seit 2006 sind Nick Lachey und Moderatorin Vanessa ein Paar. Kennengelernt hatten sie sich während der Dreharbeiten für das Musikvideos zu Nicks Song "What's Left Of Me". Im Juni 2009 trennte sich das Paar kurzzeitig, doch sie fanden wieder zusammen.

Getty Images Nick Lachey und seine Frau Vanessa

