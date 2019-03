Stevie Nicks (70) ist ein Weltstar. Jimi Hendrix oder Janis Joplin holten sie auf die Bühne, als Leadsängerin von Fleetwood Mac wurde sie schließlich weltweit gefeiert. Rolling Stone zählt sie auch als Solokünstlerin zu den besten Songwritern aller Zeiten. Während Stevie in den 1980ern und 90ern noch eine goldene Schallplatte nach der anderen produzierte, hadert sie heute mit den modernen Zeiten. Gerade das Internet sieht Stevie kritisch, weil es für sie die romantische Liebe zerstört.

Im Interview mit dem Rolling Stone-Magazin klagt die Sängerin: "Ich mag nicht, was das Internet den Menschen angetan hat und ich mag den Fakt nicht, dass es die romantische Liebe gegen die Wand fährt. Ich denke, es ist schwer für die Menschen heute, Liebe zu finden. Das macht mich als Songwriterin traurig, weil ich über die Liebe schreiben möchte." Stevie erklärt, sie schreibe auch heute noch über die Beziehungen ihrer Freunde. Leuten, die sie anriefen, um ihr zu sagen "Oh mein Gott, ich habe diesen großartigen Mann getroffen und mich total in ihn verliebt" rufe sie zu "Erzähl mir mehr!"

Aber genau das passiere eben nicht so oft und dann denke sie: "Mädchen, nimm's nicht so persönlich. Das bist nicht du – das ist das Internet. Es muss Romantik geben, bevor es Liebe geben kann. Und es ist hart, Romantik zu finden, in dieser Hardcore-Hightech-Welt."

Getty Images Stevie Nicks, Musikerin

Getty Images Stevie Nicks, Musikerin

Getty Images Stevie Nicks, Sängerin

