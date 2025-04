Stevie Nicks arbeitet nach 14 Jahren wieder an Solo-Album

Stevie Nicks (76), die legendäre Sängerin und Frontfrau von Fleetwood Mac, hat jetzt angekündigt, dass sie nach 14 Jahren wieder an einem Solo-Album arbeitet. Während ihrer Aufnahme in die Pollstar Live Hall of Fame in Beverly Hills verriet sie, dass die neue Platte bereits sieben Songs enthält und den Arbeitstitel "Ghost" trägt. Die Stücke sollen autobiografische Einblicke in ihre Beziehungen gewähren und Geschichten von "fantastischen Männern" erzählen. Besonders bemerkenswert: Auch ein Song über ihre Freundschaft zu Prince (✝57) soll auf dem Album erscheinen. Angesichts ihres Erfolgs erhielt die 76-Jährige Standing Ovations bei der Zeremonie in Beverly Hills, wie die Daily Mail berichtet.

Stevie verriet offen, dass sie eine unfreiwillige Auszeit wegen verheerender Waldbrände letztlich zur kreativen Inspiration führte. "Ich musste wieder arbeiten", erklärte sie und nannte dies den Startschuss für ihr neues Projekt. Neben den Songs über ehemalige Wegbegleiter wie Prince könnten Fans auch Einblicke in ihre Beziehungen zu Persönlichkeiten wie Don Henley oder Mick Fleetwood (77) erwarten, mit dem sie in den 1970er-Jahren eine Affäre hatte. Während ihrer Dankesrede scherzte Stevie zudem über die vermeintliche "Faulheit" ihrer Fleetwood-Mac-Bandkollegen, die ihr in den vergangenen Jahren die Möglichkeit gegeben hätte, sich ihrer äußerst erfolgreichen Solokarriere zu widmen.

Stevies musikalischer Werdegang ist einzigartig: Zu Beginn ihrer Karriere gründete sie zusammen mit Lindsey Buckingham (76) das Duo "Buckingham Nicks", bevor sie 1974 Fleetwood Mac beitrat und zum internationalen Star wurde. In den 1980ern startete sie ihre Solokarriere, die mit Hits wie "Edge of Seventeen" und "Stand Back" unvergessen bleibt. Stevie ist die einzige Frau, die zweimal in die Rock 'n' Roll Hall of Fame aufgenommen wurde – einmal mit Fleetwood Mac und einmal als Solokünstlerin. Privates und Berufliches verschmolzen in ihrem Leben oft miteinander, was nicht nur ihre Musik prägte, sondern auch ihre Fans über Jahrzehnte bewegte. Nun scheint sie bereit, ein weiteres legendäres Kapitel zu schreiben.

Getty Images Stevie Nicks im Barclays Center, 2019

Getty Images Stevie Nicks, Musikerin

