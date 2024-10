Stevie Nicks kehrt endlich zu "Saturday Night Life" zurück

Nach 42 Jahren kehrt Rock-Ikone Stevie Nicks (76) auf die Bühne von Saturday Night Live zurück! Am 12. Oktober wird sie gemeinsam mit Gastgeberin Ariana Grande (31) in der beliebten Show auftreten und voraussichtlich ihren neuen Song "The Lighthouse" performen. Das letzte Mal trat sie im Jahr 1983 bei SNL auf – die Vorfreude ihrer Fans ist entsprechend groß. In einem Interview mit People Magazine verrät Stevie nun, dass sie trotz ihrer langjährigen Erfahrung in der Musikbranche der Rückkehr zu SNL mit Nervosität und Vorfreude entgegenblicke.

Stevie erinnert sich in dem Gespräch auch an ihren ersten Auftritt in der Show zurück. Damals habe sie die Songs "Stand Back" und "Nightbird" von ihrem zweiten Soloalbum performt. Kurz vor der Show habe ihre Freundin, die "Stand Back" mitgeschrieben hatte und eigentlich bei "Nightbird" auf der Bühne stehen sollen, plötzlich Lampenfieber bekommen. "Sie konnte nicht auftreten, und es war ein schrecklicher Schock", meint Stevie. In letzter Minute sei ihre zukünftige Schwägerin Lori eingesprungen und habe den Background-Gesang übernommen. "Am Ende lief alles perfekt, und ich war noch nie so stolz", fügt sie hinzu.

Im Laufe ihrer Karriere hat Stevie, die mit vollem Namen Stephanie Lynn Nicks heißt, viele Höhen und Tiefen erlebt. Zu Beginn mit ihrer Band Fleetwood Mac – mit der sie ein Comeback ausschließt – und anschließend als Solokünstlerin. Mit "The Lighthouse" setzt sie nun ein persönliches Zeichen: Der Song entstand als Reaktion auf die Aufhebung des Rechts auf Abtreibung im Juni 2022 in den USA. Stevie sprach offen über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Thema und betonte, wie wichtig ihr Frauenrechte seien. 1979 habe sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden, um ihre Karriere mit Fleetwood Mac fortsetzen zu können. "Ohne diese Entscheidung gäbe es Fleetwood Mac vielleicht nicht in der Form, wie wir sie kennen", offenbarte Stevie.

Getty Images Sängerin Stevie Nicks

Getty Images Fleetwood Mac im September 2018

