Stevie Nicks hofft auf Hochzeit und Kinder für Taylor Swift

Stevie Nicks (76), die legendäre Sängerin von Fleetwood Mac, hat am Donnerstag von der Beziehung von Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) geschwärmt. "Ich hoffe, sie verlieben sich noch tiefer ineinander und reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang", sagte sie begeistert gegenüber Rolling Stone. Stevie wünsche sich, dass die beiden den nächsten Schritt gingen, heiraten und vielleicht sogar eine Familie gründen würden.

"Sie ist wirklich klug, hat aber auch viel durchgemacht. Gerade ist sie an einem großartigen Punkt in ihrem Leben und hat einen tollen Mann gefunden", sagte Stevie über die 34-Jährige. Die beiden Sängerinnen verbindet eine enge Freundschaft, die seit ihrem gemeinsamen Auftritt bei den Grammys 2010 besteht. Taylor schenkte der 76-Jährigen sogar ein Armband mit der Gravur "TTPD" – für "The Tortured Poets Department", ein Gedicht, das Stevie für ihr letztes Album schrieb. "Ich habe es seit fast einem Jahr nicht mehr abgenommen", erzählte sie stolz. Auch die Fleetwood-Mac-Ikone liebt es, Geschenke für ihre Freunde auszuwählen. So schenkte sie Travis eine Kaschmirdecke als Zeichen ihrer Wertschätzung. In seinem Podcast "New Heights" schwärmte der NFL-Star, wie begeistert er und seine Familie von der Musik-Legende seien.

Die enge Verbindung zwischen Stevie und Taylor geht über das Berufliche hinaus. Bei einem Auftritt in Dublin widmete Taylor der Musik-Ikone einen Song und bezeichnete sie als "Heldin". Sie fügte hinzu: "Sie ist jemand, dem ich jedes Geheimnis anvertrauen kann, ohne dass es jemand erfährt. Sie hat mir in all den Jahren sehr geholfen." Stevie erklärte gegenüber Today, dass sie in der 34-Jährigen eine Art jüngeres Ich sehe und sie besonders für ihre Offenheit und Ehrlichkeit schätze – Eigenschaften, die auch in ihrer eigenen Musik eine große Rolle spielen.

Anzeige Anzeige

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Stevie Nicks bei den Grammy Awards 2010

Anzeige Anzeige