Jason Kelce singt mit Stevie Nicks Duett auf Weihnachtsalbum

Ein ganz schön ungewöhnliches Duo! Jason Kelce (36) hat für sein Weihnachtsalbum "A Philly Special Christmas Party" einen Song mit Musiklegende Stevie Nicks (76) aufgenommen. In seinem Podcast, den der NFL-Star zusammen mit seinem Bruder Travis Kelce (35) hat, spricht er nun über diese besondere Erfahrung. "Die legendäre Stevie Nicks kam und sang ein Duett mit mir. Es ist an sich schon ziemlich verrückt, mit Stevie Nicks auf einem Track zu sein. Ich meine, absolut unwirklich", erzählt Jason und schwärmt weiter: "[Sie ist] wahrscheinlich die legendärste Sängerin, vor allem ihrer Generation."

Der 36-Jährige berichtet weiter, dass sie es geschafft hätten, zur gleichen Zeit im Studio aufzunehmen, was bei viel beschäftigten Künstlern selten möglich sei. "Wir waren in der Lage, tatsächlich gemeinsam im Studio aufzunehmen", erklärt er: "Das werde ich für den Rest meines Lebens in Erinnerung behalten." Jason beschreibt Stevie als "eine der nettesten Personen, mit denen ich jemals gesprochen habe" und lobte ihre liebevolle Persönlichkeit. "Man konnte spüren, dass sie Menschen und Musik liebt. Sie brachte frischen Wind ins Aufnahmestudio", betont er.

Das neue Album "A Philly Special Christmas Party", das Jason zusammen mit seinen ehemaligen Teamkollegen Jordan Mailata und Lane Johnson aufgenommen hat, erscheint am 22. November. Es ist bereits die dritte Platte, die der Ex-Footballer für gemeinnützige Zwecke aufgenommen hat – alle Erlöse gehen an Wohltätigkeitsorganisationen in Philadelphia. Das Album enthält neben Stevie auch weitere Gastsänger. So hat der Dreifach-Papa auch einen Track mit seinem Bruder Travis aufgezeichnet, der eine Hommage an ihre Heimatstadt Cleveland Heights in Ohio ist. Auf Instagram gaben die Brüder bereits eine Kostprobe ihres Duetts, und die Fans waren begeistert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige