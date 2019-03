Ab heute wird es wieder heiß im TV! Denn die neue Staffel von "Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe" flimmert wieder über die TV-Bildschirme. Unter den 13 Kandidaten, die in der Sendung in knallharten Wettbewerben darum kämpfen, die sportliche Leitung des Traumhotels "La Pared" auf Fuerteventura zu übernehmen, ist auch die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin Michelle Schellhaas. Sie konnte im vergangenen Jahr nicht das Herz von Daniel Völz (34) gewinnen, dürfte jetzt aber gute Chancen auf die Liebe haben. Promiflash verriet die Power-Blondine vorab, worauf sie sich bei "Workout" am meisten freut.

In dem Format steht für die Hessin vor allem der sportliche Wettkampf im Vordergrund: "Täglich zwei herausfordernde Challenges, jeden Tag muss eine Person gehen. Es wird sicher nicht leicht." Kein Wunder also, dass sich die 23-Jährige mit intensiven Trainingseinheiten auf diese Herausforderung vorbereitet hat. "Klar ist: Ich bin sehr ehrgeizig und möchte den Wettbewerb gewinnen", offenbarte sie weiter.

Neben dem Sport sollen sich in der Show die Singles auch etwas besser kennenlernen. Das kommt der bewegungsfreudigen Fitness-Influencerin entgegen. "Mit das größte Plus ist ein gemeinsames Hobby. Eine Couch-Potato brauche ich nicht", verriet die gebürtige Darmstädterin lachend. Am wichtigsten sei ihr jedoch der Charakter. Ob Michelle ihren sportlichen Traumprinzen bei "Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe" finden kann, ist ab dem 4.3. ab 17:10 auf RTL II zu sehen.

