Krass! Neun "Bachelor in Paradise"-Singles müssen gehen

Bei Bachelor in Paradise wird ordentlich aussortiert! Die diesjährige Staffel der Kuppelshow neigt sich so langsam dem Ende zu. Erste Pärchen haben sich schon gebildet: Steffen Vogeno und Tami Nehrbass oder auch Rebecca Ries und Adrian Alian (27) sind zum Beispiel unzertrennlich. Doch einige andere sind nicht wirklich fündig geworden: Jetzt müssen ganze neun Kandidaten in der Show ihre Koffer packen!

In der sechsten Folge von "Bachelor in Paradise" entscheidet sich zunächst Kaan, nach seinem Drama mit Michelle Schellhaas (28) freiwillig zu gehen. Sie selbst muss wegen Krankheit ausziehen. In der ersten Nacht der Rosen fliegt außerdem Oguzhan Gencel raus, da er keine Schnittblume bekommt. Dennis Felber (24) hat im Paradies auch nicht wirklich Erfolg: Colleen Schneider gibt ihm einen Korb, woraufhin er den Kopf in den Sand steckt und lieber geht.

Die Folge hat es aber in sich: Es gibt eine zweite Nacht der Rosen! Dieses Mal müssen die Singles weise wählen, denn die nächste Rose bedeutet, dass sie sich auf eine Person festlegen und eine Zukunft mit ihr sehen. Hannes Münzer (25) wählt Franziska Temme (28), doch sie lehnt ab – beide sind raus. Alan Wey und Cecilia Asoro können sich auch nichts Ernstes vorstellen, weswegen sie ebenfalls ausziehen. Karina Wagner (27) bekommt ebenfalls keine Rose.

"Bachelor in Paradise" ab Freitag, 3. November, wöchentlich auf RTL+ abrufbar.

Bachelor in Paradise, RTL+ Kaan und Michelle bei ihrem "Bachelor in Paradise"-Einzeldate

RTL / Markus Hertrich Oguzhan, “Bachelor in Paradise”-Kandidat 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Dennis Felber, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

Bachelor in Paradise, RTL+ Hannes Münzer bei "Bachelor in Paradise"

RTL / Markus Hertrich Franziska Temme, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

Bachelor in Paradise, RTL+ Alan Wey, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2023

RTL / Warner / Hana Naveh Cecilia, “Bachelor in Paradise”-Kandidatin 2023

RTL / Warner / Hana Naveh Karina Wagner, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2023

