Das war ein kurzes Abenteuer für Michelle Schellhaas. Im vergangenen Jahr ging die blonde Hessin bei Der Bachelor auf Liebessuche, konnte Daniel Völz (33) allerdings nicht von sich überzeugen. Nach nur vier Folgen musste die Darmstädterin ihre Koffer packen. Sie selbst vermutete damals, dem Junggesellen zu viel geredet zu haben. Das dürfte dem Lockenkopf demnächst nicht unbedingt passieren. In der zweiten Staffel von Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe könnte Michelle nämlich auch mal aus der Puste sein.

Wie RTL II jetzt verkündet, bekommt die sportliche Single-Vermittlung eine zweite Staffel. In dem Format "kämpfen 13 Kandidaten auf Fuerteventura um die sportliche Leitung im Traumhotel 'La Pared'. Dafür müssen sie in knallharten Challenges und schweißtreibenden Competitions bestehen, die ihnen alles abverlangen." Mit dabei ist laut den ersten Fotos des Sender auch Ex-Bachelor-Girl Michelle. Ob die gelernte Bürokauffrau dieses Mal ihren Mr. Right findet? Das ist ab dem 4. Februar um 17:10 Uhr zu sehen.

Damit ist Michelle aber nicht die einzige Liebessuchende, die bei Workout als auch in einem Rosen-Format ihr Glück finden wollte bzw. noch will. In der ersten Staffel des Sport-Flirts wirkte der spätere Bachelorette-Teilnehmer Filip Pavlovic (24) mit. Gut möglich also, dass man auch die diesjährigen Kandidaten später in einer anderen TV-Kuppelshow wiedersieht.

MG RTL D / Arya Shirazi Michelle, Kandidatin bei "Der Bachelor"

RTL II "Workout – Muskeln, Schweiß und Liebe"-Teilnehmer

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Die Bachelorette"-Kandidat

