Die guten Nachrichten für Fans der Jonas Brothers hören einfach nicht auf: Erst letzte Woche hatten Nick (26), Joe (29) und Kevin (31) das Comeback ihrer Band verkündet. Dazu hatten die drei Brüder gleich den neuen Song "Sucker" mit dazugehörigem Musikvideo herausgebracht – die Single ist der erste gemeinsame Titel nach über zehn Jahren. Doch es kommt sogar noch besser: Die Jungs wollen ganze 40 Songs veröffentlichen!

Nachdem sich die Brüder in den letzten Jahren vor allem auf ihre Solo-Karrieren konzentriert haben, geben sie jetzt richtig Gas. "Es war einfach unglaublich", berichtete Joe im Band-Interview in der Elvis Duran Show über die ersten gemeinsamen Aufnahmen und fügte hinzu: "Wir haben wahrscheinlich so an die 30, 40 Songs aufgenommen und können es gar nicht erwarten, sie zu veröffentlichen." Ob es zu den neuen Liedern auch gleich noch Musikvideos mit den drei Hotties dazugibt, ist nicht bekannt.

In ihrem neuen Clip zu "Sucker" sind zur Freude der Fans neben den drei Brüdern auch Priyanka Chopra (36), Danielle Jonas (31) und Sophie Turner (23) zu sehen – die Liebsten der drei Jonas Brothers. Während Nick und Kevin ihre Frauen schon geehelicht haben, steht die Hochzeit zwischen den Verlobten Joe und Sophie noch aus.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kevin, Joe und Nick Jonas alias die Jonas Brothers, 2019

Instagram / priyankachopra Sophie Turner, Joe Jonas, Priyanka Chopra und Nick Jonas

