Jetzt geht's gewichtstechnisch wieder abwärts! Das letzte Jahr hatte Sophia Vegas (31) ihrer Körpermitte beim Wachsen zusehen können – war sie doch mit ihrem ersten Kind Amanda Jaqueline Charlier schwanger. Am 3. Februar war es schließlich so weit: Sie und ihr Liebster, der Geschäftsmann Daniel Charlier, konnten ihr Töchterchen auf der Welt willkommen heißen. Dass die Entbindung nur rund vier Wochen zurückliegt, sieht man der frischgebackenen Mama allerdings kaum an. Bei ihrem jüngsten Auftritt in Los Angeles sorgte Sophia schon wieder mit einer schmalen Taille für Aufsehen!

Im Interview mit RTL verriet die Blondine, dass sie für die Eröffnung ihres ersten eigenen Restaurants sogar schon wieder in ihr ehemaliges Lieblingskleidungsstück schlüpfen konnte! "Das Korsett habe ich jetzt schon um. Das ist aber XS. Die anderen Korsetts, die danach kommen, sind alle angefertigte. In die werde ich mich wahrscheinlich dann reintrauen so in zwei, drei Wochen, weil ich bin halt immer noch ein bisschen geschwollen am Bauch." Immerhin war Sophia vor ihrer Schwangerschaft nicht bloß für eine XS-Taille, sondern eine XXS-Körpermitte von gerade mal 42 Zentimetern bekannt.

Bis sie wieder in die ultraengen Modelle passt, müssen offenbar aber noch ein paar Pfunde mehr purzeln – knapp 13 verlorene Kilos in einem Monat sind zwar beachtlich, aber für Sophias Fashion-Vorhaben eben noch nicht genug. Wie sie die restlichen Pfündchen verlieren will? "Ich mache 'ne Diät, keine Kohlenhydrate. [...] Den ganzen Süßkram weglassen, keine Süßgetränke, keine Kohlenhydrate", erklärte sie.

KAT / SplashNews.com Sophia Vegas mit ihrem Freund Daniel Charlier

Sheri Determan/WENN.com Sophia Vegas 2018 in Hollywood

P.Hoffmann/WENN.com Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018 in Köln

