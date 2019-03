Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange sind seit der Übergabe der allerletzten Rose ein Paar. Die Aufzeichnung des großen TV-Finales ist schon einige Zeit her – endlich dürfen der Bachelor und seine Auserwählte ihr junges Liebesglück öffentlich ausleben. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Auch schon während der Kuppelshow stand besonders ihre Turtelei von Anfang an im Fokus der Medien. Kommen Andrej und Jenny damit klar?

"Ich kenne das ja auch schon aus dem Sportbereich", erklärte Basketballprofi Andrej neulich im Promiflash-Interview. Solch ein Interesse an seinem Liebesleben sei jedoch für ihn eine neue Erfahrung, die er schön finde. Der 32-Jährige sieht das Ganze ziemlich locker: "Es wird viel geschrieben und viel erzählt. Ich habe mich ja zu den Themen geäußert und deshalb ist das alles in Ordnung."

Jenny hingegen ist solch eine mediale Aufmerksamkeit völlig fremd. "Ich muss auch sagen, ich bin da gar nicht so hinterher, die ganzen Schlagzeilen zu lesen", beteuerte die Fitnesstrainerin. Die Gerüchte seien ihr egal. "Ich konzentriere mich da auf das Positive und bin gespannt, was noch so geschrieben wird."

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange

Anzeige

Promiflash Jennifer Lange und Andrej Mangold im Promiflash-Interview

Anzeige

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de