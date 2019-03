Große Trauer um Luke Perry (✝52)! Der Schauspieler starb am heutigen Montagmorgen an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er am vergangenen Mittwoch erlitten hatte. Weggefährten und Freunde des Verstorbenen zollten ihm im Netz nun mit rührenden Worten Tribut und bekundeten seiner Familie ihr Beileid. Die Angehörigen des 52-Jährigen sind davon gerührt und bedankten sich nun für die liebevollen Worte und die Anteilnahme.

"Die Familie weiß die Unterstützung und die Gebete, die Luke aus der ganzen Welt erreicht haben, zu schätzen", heißt es in einem offiziellen Statement von Arnold Robinson, dem Sprecher des Beverly Hills, 90210-Darstellers. Die Hinterbliebenen fordern in dieser Zeit der Trauer, dass ihre Privatsphäre respektiert wird. "Zu dieser Zeit werden keine weiteren Details veröffentlicht", erklärte Robinson weiter.

In Lukes letzten Stunden waren seine beiden Kinder Jack und Sophie, seine Verlobte Wendy Madison Bauer, seine Ex-Frau Minnie Sharp sowie seine Geschwister und enge Freunde an seiner Seite. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der zweifache Vater nach seinem Schlaganfall nicht mehr zu Bewusstsein kam. Der Schaden an seinem Gehirn sei einfach zu groß gewesen.

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Getty Images Luke Perry bei einem Event in New York City

