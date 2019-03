Diese Nachricht versetzt Hollywood in Schock und Trauer! Vor wenigen Stunden teilte der Sprecher von Schauspieler Luke Perry (✝52) mit, dass der Beverly Hills, 90210-Star nach seinem schweren Schlaganfall verstorben ist. Seit der Familienvater am vergangenen Mittwoch in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, gab es keine Informationen mehr zu seinem Zustand. Nun wurde bekannt: Der 52-Jährige soll sein Bewusstsein nach seinem Zusammenbruch nicht mehr zurück erlangt haben.

Die Ärzte behandelten den Riverdale-Darsteller nach seiner Einlieferung mit starken Sedierungsmedikamenten, um seinem Gehirn die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen – leider vergebens. "Er hat das Bewusstsein nie wieder erlangt. Es ging ihm so schlecht, dass sie ihn stark sedierten. Im Grunde war er schon tot, als er in der Klinik ankam", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber People.

Schon kurz nach Lukes Schlaganfall hieß es, dass die Ärzte ihn in ein künstliches Koma versetzt hätten. Doch der Sprecher des Film-Stars stellte klar, dass sein Zustand unverändert sei und er sich nicht im Koma befinde.

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

wenn.com Luke Perry



