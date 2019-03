War Evanthia Benetatous Andeutung einer Sex-Beichte nach dem Bachelor-Finale unnötig? Direkt nach der Ausstrahlung der letzten Folge der neunten Kuppelshow-Staffel traf die Zweitplatzierte auf Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und dessen Auserwählte Jennifer Lange. Dabei ließ sie durchblicken, wie intim sie mit dem Basketballer während der Dreharbeiten gewesen sei. Ein Verhalten, das ihr im Netz einen üblen Shitstorm eingebracht hat. Jetzt liefert Eva liefert eine Begründung für ihre Aussagen.

Die Düsseldorferin erklärt im Interview mit OK!, dass sie ihren TV-Auftritt in keiner Form bereue und damit ein klares Ziel verfolgt habe: Sie habe sehen wollen, ob der Profisportler die Geschehnisse abstreiten würde. "Ehrlichkeit steht bei mir ganz oben in einer Partnerschaft und da wollte ich einfach nur wissen, ob er zu Jennifer so ehrlich ist. Was in der Nacht passierte, ist ja wohl kein Geheimnis mehr", behauptete sie.

Für das neue Bachelor-Paar war die Aktion hingegen sinnlos. Zwischen dem 32-Jährigen und seiner verschmähten Finalistin sei es längst zu einer Aussprache gekommen. "Deshalb fand ich es nicht in Ordnung, dass sie vor Kameras in so einem Rahmen komische Anspielungen macht", verdeutlichte Andrej im Promiflash-Interview.

