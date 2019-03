Bei den KarJenners ist die Hölle los! Seit Kurzem hängt der Haussegen bei gleich mehreren Familien des berühmten TV-Clans schief. Die Tatsache, dass Tristan Thompson (27) seine Freundin Khloe Kardashian (34) mit der Ex-BFF ihrer kleinen Schwester Kylie Jenner (21) betrogen haben soll, hat Kylie sicherlich stark mitgenommen. Aber nicht nur das Fehlverhalten ihrer ehemaligen besten Freundin macht ihr zu schaffen. Sie selbst steckt derzeit in ihrer eigenen Paar-Misere: Sie wirft ihrem Freund Travis Scott (26) vor, ebenfalls untreu gewesen zu sein – aber wie kommt sie eigentlich auf die Idee?

Im Interview mit People ist sich ein Insider sicher, dass Jordyn Woods’ (21) Fehltritt ihre einstige beste Freundin Kylie von Grund auf erschüttert und verunsichert haben soll. "Sie ist wegen Jordyn noch immer am Boden zerstört und hatte einen Streit mit Travis, nachdem sie sein Handy kontrolliert und etwas gesehen hat, was ihr nicht gefiel." Seit dem Betrugsskandal um Jordyn zweifle Kylie nun an ihrem engsten Kreis aus Freunden und Familie – und somit eben auch am Vater ihrer Tochter Stormi Webster (1).

"Kylie hat einen Teil ihrer Welt verloren. Sie hatte Jordyn mit allem voll und ganz vertraut", will die Quelle wissen. Im Gegensatz zu dem Bündnis zu ihr, habe Kylie allerdings nicht vor, auch Travis in den Wind zu schießen. Das Paar sei angeblich nach wie vor zusammen.

Getty Images Kylie Jenner, Reality-Star

Getty Images Jordyn Woods, Model

Getty Images Travis Scott, Musiker

