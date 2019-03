Dieses Foto hat echten Seltenheitswert! Eigentlich kennt man Mats Hummels (30) vorwiegend in Sportbekleidung – schließlich steht der gebürtige Bergisch Gladbacher seit Jahren als Profi-Fußballer auf dem Spielfeld. Ein modisches Händchen bewies bisher vor allem seine Ehefrau Cathy (31), die sich als Influencerin und Dirndl-Designerin einen Namen gemacht hat. Jetzt schmiss sich aber auch der Innenverteidiger zur Abwechslung mal mächtig in Schale: Eine aktuelle Aufnahme zeigt Mats in einem ungewohnt schicken Outfit!

Auf dem Foto, das der Sportler gestern Abend mit seinen Instagram-Followern teilte, sitzt Mats neben seiner Frau Cathy auf einem Sessel und präsentiert sich in einem legeren, schwarzen Anzug. "Rausgeputzt", betitelte er den Schnappschuss kurz und bündig. Unter seinen Fans sorgte Mats mit diesem seltenen Anblick für reichlich Entzückung. Gleichzeitig gab das Bild jedoch auch Anlass zu Spekulationen. "Wo geht's so schick denn hin?", wollte einer seiner neugierigen Anhänger wissen.

Einen Hinweis auf den möglichen Grund für den feinen Zwirn fanden Fans des Kickers auf dem Instagram-Account seiner Liebsten. Zeitgleich zu Mats postete Cathy einen ähnlichen Schnappschuss auf ihrem Profil und versah die Aufnahme mit dem Hashtag #datenight. Wohin ihr elegant gekleideter Gatte sie an diesem Abend ausführte, verriet allerdings auch sie nicht.

Getty Images Fußball-Nationalspieler Mats Hummels, 2018

Instagram / catherinyyy Nationalspieler Mats und Ehefrau Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Mats und Cathy Hummels, Dezember 2018

