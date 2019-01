Ist der kleine Ludwig Hummels der größte Fan seines berühmten Papas Mats Hummels (30)? In wenigen Tagen wird der Sohn des Profi-Fußballers und seiner Gattin Cathy (30) ein Jahr alt! Seit er auf der Welt ist, hält er seine Eltern gehörig auf Trab und jettet vor allem mit seiner reiselustigen Mama um die Welt. Kein Wunder also, dass die Modedesignerin und der Knirps ab und zu auch einen Zwischenstopp bei Papa im Stadion einlegten. Im Netz verriet Cathy jetzt, wie das für Ludwig war.

In einem Q&A-Video aus Dubai, das die 30-Jährige am Dienstag auf ihrem Instagram-Kanal hochlud, schilderte die Weltenbummlerin ihre Erfahrungen mit ihrem Sohnemann am Fußballplatz. "Wir haben das jetzt schon zwei- oder dreimal gemacht, aber ich habe gemerkt, dass es für ihn einfach zu viel ist", plauderte die brünette Beauty aus. Die vielen Menschen, die Geräuschkulisse – "das ist einfach viel zu viel Reiz, viel zu viele Sachen, die da auf ihn ein einprasseln, mit denen er nicht so umgehen konnte. Wir hatten dann immer sehr unruhige Nächte", führte sie fort.

Trotzdem will die bayerische Mode-Ikone ihrem kleinen Liebling die Live-Erfahrung im Stadion nicht auf Dauer vorenthalten. "Ich glaube, wenn er jetzt ein Jahr alt ist und vielleicht noch ein bisschen älter, dann probieren wir's nochmal", lächelte sie.

Instagram / catherinyyy Starkicker Mats Hummels und Designerin Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Model

