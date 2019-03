Nun bricht auch Jack Perry sein Schweigen über den viel zu plötzlichen Tod seines Vaters Luke Perry (✝52). Am vergangenen Montag ist der berühmte Beverly Hills, 90210-Darsteller an den Folgen eines schweren Schlaganfalls gestorben. Nach dem heftigen Hirnschlag soll der zweifache Vater das Bewusstsein nicht mehr wiedererlangt haben. Nach Tochter Sophie Perry (18) meldete sich nun auch Sohn Jack zu Wort – mit einem emotionalen Statement!

Wie seine Schwester formulierte auch Jack seine Gefühlslage in einem Instagram-Post: "Für die Menschen war er viele verschiedene Dinge. Für mich war er immer einfach nur mein Dad. Er hat mich geliebt, unterstützt und dazu inspiriert, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann", fasste der 21-Jährige seine Trauer in Worte. Zum Ende des Beitrags richtete der Wrestler auch noch einige Zeilen direkt an seinen geliebten Papa: "Mein Herz ist gebrochen, wenn ich daran denke, was du alles verpassen wirst. Ich werde dich jeden Tag vermissen, den ich auf der Erde sein werde. Ich werde alles dafür tun, dein Vermächtnis weiterzutragen und ich werde dich stolz machen. Ich liebe dich, Dad." Seinen kommenden Auftritt im Wrestling-Ring am 13. März hat Jack erst einmal abgesagt.

Auch Sophie hatte ihrem Vater auf der Fotoplattform ein paar Zeilen gewidmet. Allerdings hatte sie damit zu kämpfen, überhaupt die richtigen Worte für diese schlimme Situation zu finden. "Ich weiß nicht, was ich in dieser Situation sagen oder tun soll. Man weiß aber nicht, wie man mit so etwas umgehen soll", erklärte sie auf Instagram.

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

MEGA Luke Perry mit seinem Sohn Jack 2008

Instagram / lemonperry Luke Perry mit seiner Tochter Sophie, 2018

