Wild, wilder, Kim Kardashian! Dass die Reality-Ikone stilsicher ist, hat sie längst bewiesen. Auch bei gewagten und extravaganten Outfits macht die 38-Jährige eine top Figur. Egal, wo Kim auftritt, die Blicke fliegen ihr nur so zu. So auch auf der Pariser Fashion Week: Am letzten Tag des Events sorgte die Beauty dafür, dass sie im französischen Großstadt-Dschungel zur Hauptattraktion wurde – und zwar mit Ganzkörper-Leoparden-Print!

Vor dem Ritz Hotel in Paris wurde Kim in ihrem außergewöhnlichem Look abgelichtet. Sie trug einen Full-Body-Jumpsuit, der sich eng an ihre Kurven anschmiegte. Abgerundet wurde das Gesamtbild mit einem Trenchcoat, Handschuhen und Stiefeletten – natürlich ebenfalls im Leo-Muster. Jacke und Einteiler gehören zu einer Kollektion des Modehauses Alaia aus dem Jahr 1991 und kostete den Reality-TV-Star mit allen Accessoires satte 10.000 US-Dollar, wie Daily Mail herausfand.

No-Go oder Trendsetting? Darüber lässt sich bekanntlich streiten. So auch über Kims Outfit bei den fünften Hollywood Beauty Awards in Los Angeles. Bei dem Event trug die dreifache Mama ein schwarzes Kleid, dass ihre Nippel gerade so durch dünne Streifen verdeckte.

EliotPress/MEGA Kim Kardashian in Paris, 2019

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in New York

FayesVision/WENN.com Kim Kardashian im Februar 2019

