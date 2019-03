Der Anfang vom Ende naht! Seit Monaten spekulieren Fans über das Ende von Game of Thrones. Seit Kurzem gibt es nun den düsteren Trailer zur finalen Staffel acht. Doch wirklich schlau wurde daraus niemand. Jetzt hat sich Kit Harington (32) zum Finale des Fantasy-Epos geäußert – und lässt die Fangemeinde ausrasten! Denn in einem einzigen Satz verrät er Details, die auf ein dramatisches Ende schließen lassen!

Der 32-Jährige ist durch seine Rolle als Jon Schnee berühmt geworden. Der kämpft jetzt an der Seite von Drachenmutter Daenerys Targaryen. Die silberhaarige Schönheit wird gespielt von Emilia Clarke (32) und auch sie äußerte sich zum Serienfinale, blieb dabei aber eher zurückhaltend. Der Entertainment Weekly erzählte die 32-Jährige: "Sie hat so viel gesehen und miterlebt, sie hat so viel durchgemacht, verloren, hat gelitten und wurde verletzt. Sie hat ihre gesamte Existenz lang dafür gearbeitet." Kit jedoch bietet Anlass für Spekulationen: "Das Ende der Welt könnte bald kommen, doch zumindest liebt er jemanden und weiß, wer er ist – und dann kommt der vernichtende Hammer."

Spielt er damit auf ein tragisches Finale an? Wird einer der beiden etwa sein Leben lassen? GoT-Fans werden es bald erfahren – Staffel acht beginnt am 14. April.

Nicky Nelson/WENN Kit Harington auf der Premiere der siebten Staffel von "Game of Thrones"

Instagram / emilia_clarke Kit Harington und Emilia Clarke am Set von "Game of Thrones" 2017

United Archives GmbH/ActionPress Liam Cunningham, Kit Harington, Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 7

