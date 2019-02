Der Anfang vom Ende! Ab April dieses Jahres läuft die achte und vor allem letzte Staffel von Game of Thrones. Die Fantasy-Show gehört zu einer der erfolgreichsten Serien der Welt und hatte innerhalb kürzester Zeit Kultstatus erreicht. Zum Grand Finale sehen wir aber nicht nur Jon Snow, Arya Stark und Co. wieder. Auch weitere bekannte Charaktere begleiten den Kampf um den eisernen Thron.

Die Fan-Seite Watchers on the Wall will die Besetzungsliste von Staffel acht gesichtet haben. Laut der sollen Kristofer Hivju (40) und Richard Dormer wieder ihre Rollen Tormund Giantsbane und Beric Dondarrion spielen. Sie wurden zuletzt bei Ostwacht an der See beim Einsturz der Mauer gesehen, als sie versuchten, die Festung gegen die Weißen Wanderer unter der Führung des Nachtkönigs zu verteidigen. Es war nicht klar, ob sie überlebt haben. Die Charaktere Edmure Tully (Tobias Menzies) und Robin Arryn (Lino Facioli) sollen laut Liste ebenfalls zurückkehren.

Entschieden sei jetzt auch, wie das Format der finalen “Game of Thrones”-Staffel ausfällt. Die Macher wollten sie zunächst als drei Kinofilme á la Der Herr der Ringe-Trilogie konzipieren, weil die Produktion so teuer sei. HBO habe allerdings abgelehnt und dafür das Budget verdreifacht. Eine Episode soll über 13 Millionen Euro kosten, sei aber auch länger. Die sechs letzten Folgen dauerten jeweils rund 60 Minuten.

Jamie McCarthy / Getty Images Maisie Williams und Sophie Turner bei der "Game of Thrones"-Premiere in New York City

Getty Images Kristofer Hivju bei der "The Fate of the Furious"-Premiere in New York

Getty Images Richard Dormer, bekannt aus "Game of Thrones"

